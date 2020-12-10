لبنان | قطاعات نقابية: نرفض رفع الدعم أو ترشيده عن السلع والمواد الغذائية الأساسية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 02:17 مساءً - منذ 46 دقيقة

أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، في بيان اصدرته اثر اجتماع برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، رفضها رفع الدعم او ترشيده، عن السلع والمواد الغذائية الأساسية ولا سيما المحروقات منها.

حضر الاجتماع: رئيس اتحاد الولاء للسائقين العموميين أحمد الموسوي، رئيس نقابة أصحاب الأوتوبيسات فيليب صقر، رئيس اتحاد السائقين في الشمال شادي السيد، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في لبنان شفيق القسيس، رئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي، رئيس اتحاد نقابات جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محي الدين ورؤساء النقابات من مختلف المناطق اللبنانية.

واستهل طليس الاجتماع بتوجيه التعازي، بإسم قطاع النقل البري، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وحرمه بوفاة والدتها، وقال: “ان السلطة تعيش بتخبط نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة والتي حملت المواطن أعباء كبيرة دون الأخذ برأيه، وهم اليوم يعطوننا دروسا بالوطنية. الجميع يعرف أنه منذ شهر بدأ الحديث عن ترشيد الدعم أو رفعه، ومنذ يومين عقد اجتماع في السرايا شاركنا فيه مع رئيس الاتحاد العمالي العام، خرجنا بقناعة أنه لا توجد لدى السلطة أي رؤية واضحة في موضوع الدعم”.

وأضاف: “الوضع الراهن يجعل المواطن يسير أموره دون وجود للدولة، وهو يدفع الرسوم والضرائب ومحاضر الضبط. لقاء ذلك، ماذا تفعل الدولة للمواطن. من واجباتها أن تسهل حياته وليس حصر دورها في جباية الرسوم فقط. في هذا البلد لا أحد يتحمل المسؤولية، المواطن هو المسؤول عن نفسه وهو يؤمن حاجاته بما تيسر له”.