كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2020 8:31 صباحًا وليد جنبلاط غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه عبر تويتر قائلا: “يبدو أنّ الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريبا نتيجة المزيد من الاختبارات لإعتماد الـ vaccine الافضل لعلاج الازمة”. وأضاف: “من جهة اخرى وكوني افرط بحقوق الطائفة، فإنّني أفوض حماة الديار بتحصيلها بحد السيف من لبنان إلى سوريا إلى فلسطين إلى المهاجر وإلى الصين حيث فراغ كبير في قضاة المذهب”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جنبلاط: يبدو أنّ الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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