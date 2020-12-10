كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين حمد حسن غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على حسابه عبر تويتر قائلاً: “رغم الظروف القاهرة لم يتردد وزير المالية بدعم القطاع الصحي، اليوم ٥٥ مليار ليرة للمستشفيات الحكومية عن ٢٠٢٠ ويليها قريباً الخاصة وتباعاً عقود المصالحة من عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٩ التي انكبت فرق وزارة الصحة مشكورة إتمامها وتحويلها، ولم يبقَ في ذمتنا معاملات وأقول لهم: أنصفوا مرضانا”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الصحة: ٥٥ مليار ليرة للمستشفيات الحكومية عن ٢٠٢٠ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.