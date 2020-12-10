لبنان | كيف سيكون الطقس اليوم وفي الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

يعود الاستقرار الجوي ليسطير على لبنان اليوم وغدًا قبل أن يتقلب قليلاً يومي السبت والأحد على أن يتاثر لبنان بمنخفض جوي بدءا من الاثنين يترافق مع امطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة ويستمر لعدة أيام.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٤ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٥ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٣ درجة

٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئياً

٣- الرياح شمالية

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

طقس اليومَين المقبلَين:

الجمعة: طقس مستقر قليل السحب فيما الحرارة مستقرة وتكون على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٢درجة، بقاعاً بين ٥ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٤ درجة، والرياح جنوبية معتدلة.

السبت: طقس متقلب وغائم بسحب عالية ومتوسطة مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية قرابة الظهر خصوصًا في الداخل وعلى الجبال، فيما الحرارة ترتفع لتصبح فوق معدلاتها وتكون على الشكل التالي: ساحلا بين ١٦ و ٢٥ درجة، بقاعاً بين ٧ و ٢٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و ٢٠ درجة، والرياح شرقية نشطة.