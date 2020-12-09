لبنان | لهذا السبب … أسواق زحلة مقفلة الجمعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 10 دقائق

أعلنت جمعية تجار زحلة في بيان، انه بعد تعثر انعقاد اجتماع لجنة الطاقة والاشغال غداً و تأجيلها الى السابع عشر من الجاري حيث كان من المقرر ان يصدر عنها توصية بتمديد العقد التشغيلي بين كهرباء زحلة مع مؤسسة كهرباء لبنان ولان التجربة السابقة كهربائياً لا تبشر بالخير.

تدعو جمعية تجار زحلة للاقفال العام في اسواق زحلة التجارية يوم الجمعة الواقع في ١١/١٢/٢٠٢٠ من الساعة الثانية عشر حتى الساعة الثانية من بعد الظهر اقفالاً تحذيريا لعدم المماطلة في اقرار التمديد المطلوب لشركة كهرباء زحلة لتبقى زحلة وبقاعها الاوسط منارة .

كما دعت الجمعية جميع التجار والموظفين للمشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيقام في نفس اليوم امام سرايا زحلة ، وتؤكد الجمعية ابقاء جلساتها مفتوحة تحسباً لأي طارئ.