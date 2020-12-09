لبنان | في الصرفند.. توقيف عمال “ديليفيري” شكلوا عصابة سرقة

توقيف مطلوبين
تم توقيف عصابة سرقة في بلدة الصرفند وأفرادها يعملون في توصيل ديليفري.
والعصابة مؤلفة من ثلاثة اشخاص وهم: (ع.ح) سوري الجنسية يعمل دلفيري في محل فروج في الصرفند، (خ.ك) سوري الجنسية يعمل دليفري فرن السكسكية، و(ع.خ) سوري الجنسية يعمل دليفري في ملحمة الصرفند.
وتم الاعتراف بسرقة بطاريات سيارات والقيام بأكثر من 20 عملية سرقة في الصرفند والجوار.
وتم تسليم الموقوفين إلى الأجهزة الأمنية المختصة.
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