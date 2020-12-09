لبنان | تعاونية الموظفين أعلنت إقفال دائرة الاستشفاء 3 أيام

تعاونية الموظفين
أعلنت “المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة” في بيان، أن “نظرا لتعرض عدد من موظفي دائرة الإستشفاء في تعاونية موظفي الدولة – مبنى الإدارة المركزية للاصابة بفيروس كورونا، وحرصا على سلامة العاملين فيها والمستفيدين من تقديماتها، تعلن التعاونية آسفة، إقفال الدائرة المذكورة، لثلاثة أيام ابتداء من صباح الأربعاء في 9/12/2020 لغاية يوم الجمعة 11/12/2020، على أن تعاود عملها صباح الإثنين 14/12/2020، للاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة وإجراء الفحوص الضرورية لموظفيها”.
وتطمئن ادارة التعاونية المستفيدين الى “ان مهل الموافقة على طلبات الإستشفاء، في المستشفيات التابعة للإدارة المركزية، تعتبر سارية حتى الإثنين 14/12/2020، حيث يمكن انجازها في هذا التاريخ”.
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