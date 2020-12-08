لبنان | بعد اجتماعات السراي حول رفع الدعم.. هذه أبرز النتائج والتوصيات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 09:13 مساءً - منذ 6 دقائق

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب مساء اليوم في السراي الحكومي اجتماعًا حضره الوزراء زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي المشرفية، ريمون غجر، حمد حسن وعباس مرتضى، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

واستمع المجتمعون إلى عرض ملخص المناقشات التي حصلت خلال ورش العمل التي عقدها الوزراء في السراي مع القطاعات المعنية، بإشراف الرئيس دياب، ومدى توافقها مع الخطط الوزارية لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم من منطلق استمرارية حماية الدعم للمواد الغذائية والصحية الأساسية لأطول فترة ممكنة.

وتتضمن رؤية المجتمعين المعايير التالية:

– عدم المساس بسعر رغيف الخبز.

– دعم الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.

– الإبقاء على دعم المواد الغذائية الأساسية.

– تأمين مقومات استنهاض القطاعين الزراعي والصناعي.

– دراسة آلية كيفية تخفيض الفاتورة النفطية.

– تسريع دراسة بطاقة الدعم التمويلية.

وسيتم وضع صيغة متكاملة وتفصيلية لهذه الرؤية خلال مدة أسبوع.