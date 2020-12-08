لبنان | وفيات كورونا اليوم بلغت “21”.. والإصابات لا تزال فوق الـ”1000″

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 09:13 مساءً - منذ 34 دقيقة تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في عدة مناطق لبنانية أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة 21 حالة وفاة، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

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