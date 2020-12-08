لبنان | مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل وفاتين و36 حالة حرجة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 09:13 مساءً - منذ 37 دقيقة مستشفى رفيق الحريري الحكومي صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء في التقرير: “- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 433 فحصا – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88 – عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 21 – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2 – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 763 حالة شفاء – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1 – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 36 – حالات وفاة: 2”.

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