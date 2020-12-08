لبنان | غادر مركز دراسته ولم يعُد…هل تعرفون شيئا عن ابن الـ 18 عاما؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ دقيقتين

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو: حيدر الكرار علي درويش (مواليد عام 2002، فلسطيني) الذي غادر بتاريخ 3-12-2020 مركز دراسته في محلّة تول – النبطية بالقرب من منزل ذويه، ولم يَعُد حتى تاريخه.

ودعت المديرية المواطنين الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر النبطيّة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 531178-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.