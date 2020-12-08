لبنان | وصول 300 ألف لقاح إضافي من لقاح الانفلونزا الموسمي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 03:21 مساءً - منذ 28 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة عن وصول 300 ألف لقاح إضافي من لقاح الانفلونزا الموسمي، بهدف تغطية الطلب الإضافي على هذا اللقاح تزامناً مع جائحة كورونا ولا سيما للفئات المستهدفة وفقاً لمذكرة من وزير الصحة حمد حسن.

وسيتم توزيع هذه الكمية التي وصلت عبر المستورد Mersaco بسعر 26 ألفاً و230 ليرة لبنانية للقاح كالتالي: