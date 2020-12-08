لبنان | ناصيف زيتون: الله يخلصنا من هالسنة ع خير

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 03:21 مساءً - منذ ساعتين

فيما يشارف عام 2020 على الانتهاء، ينتظر العالم على أحر من الجمر بدء عام 2021 على أمل أن يكون أفضل ومليء بالاستقرار والطمأنينة وراحة البال.

وعلى الأثر، كتب الفنان ناصيف زيتون عبر “تويتر”: ” أيام، أسابيع، شهور، وسنة سيئة بإمتياز. وأضاف: “الله يخلصنا من هالسنة ع خير ويكفينا شر هالكم يوم الباقيين. تضلو بخير جميعاً”.

وسيحظى عشاق الموسيقى العربية بفرصة حضور حفلين رائعين ليلة رأس السنة الجديدة، حيث يستضيف مركز دبي التجاري العالمي حفل ليلة رأس السنة مع المطرب ناصيف زيتون

ومن المتوقع أن يكون هنا العديد من الحفلات الغنائية التي تتبع لمعايير السلامة والوقاية من كوفيد-19 في دبي في الفترة القصيرة المقبلة مع أسماء كبيرة بمناسبة مهرجان دبي للتسوق واحتفالات رأس السنة واحتفالات الفالنتاين وغيرهم.

وتستمر بالمنافسة أغنية حسين الجسمي “لبة العيون” وأغنية آدم “في حدا” وأغنية داليدا خليل “شيك أوي” وأغنية راشد الماجد “الأسد” وأغنية زياد برجي “الحب ضيعني” وأغنية رامي عياش “دقي يا مزيكا” وأغنية ناصيف زيتون”يا عسل”، أغنية نانسي عجرم “الى بيروت الأنثى”.