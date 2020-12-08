لبنان | دياب: نحاول ترشيد الدعم قدر الإمكان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 03:21 مساءً - منذ ساعتين حسان دياب أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أننا نحاول ترشيد الدعم قدر الإمكان لكي نحافظ على المخزون الإحتياطي النقدي المتبقي لفترة أطول. وقال دياب خلال اجتماع خطة الشؤون الاجتماعية: “الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان كانت نتيجة سنوات طويلة من السياسات السيئة”. وأضاف: “نقوم بورشة اجتماعات لإشراك كافة القطاعات المعنية بالتوصل للحل الأفضل لترشيد الدعم”. ورأى أن هدفنا رفع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 230000 عائلة إلى 400000 عائلة وتأمين الحد الأدنى من الدعم.

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