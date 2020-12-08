لبنان | أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - صحيفة النهار‎

ـ لم يقدم نائب ورئيس حزب على أي لفتة في ذكرى ميلاد زعيم راحل، أكان بموقف أو تغريدة، ما يؤكد على حجم ‏الخلاف والانقسام بينه وبين زعيم آخر في الطائفة عينها وخصوصاً في هذه المرحلة‎.

ـ يلاحظ الغياب المدوي لنواب سابقين منتمين إلى حزب مسيحي عريق كان يعوّل عليهم من خلال مواقفهم السياسية ‏الصاخبة، وسط تساؤلات عن سر هذا الغياب‎.

ـ عمد احد مديري المدارس الكبيرة في العاصمة الى ابلاغ ذوي تلامذة بنقل ابنائهم الى مدارس اخرى بعدما امتنع ‏بعضهم عن الاستجابة لطلب الحضور الالزامي الى المدرسة لظروف عائلية خاصة‎.

ـ تعمل جهة رئاسية على اجراء مصالحة مع احدى المحطات التلفزيونية الفاعلة بعد تسوية العلاقة مع محطتين ‏اخريين كانت اخر خطواتها لقاء برئيس مجلس الادارة بعد انقطاع طويل‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ كواليس‎

لفت خبراء يتابعون الحياة السياسية الأميركية الى ان نقاشات تشكيل الفريق الحاكم مع الرئيس المنتخب جو بايدن ‏تكشف عمق التخلّف السياسي للنظام الحاكم حيث يشكل معيار المحاصصة العرقية والجندرية بتمثيل نسبي ‏للملوّنين والمسلمين والهنود الحمر والمثليين والنساء كفئات مهمّشة جوهر النقاش‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ تبلّغ أحد المسؤولين من دبلوماسي بارز بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بلاده وشملت اللبنانيين هي حاسمة ‏لكن من الممكن أن يعاد النظر فيها مطلع السنة الجديدة‎.

ـ أرسلت شخصية سياسية رسالة إلى أحد كبار المسؤولين متصلة بأحد الإستحقاقات، ختمها بالقول: “مع الأسف ‏صار البلد معلّق بين “ولدنة” مراهقين و”حكمة” مجانين‎”.

ـ سأل سياسي بارز نائبا في تيار سياسي : لا أحد ضد التدقيق الجنائي ولكن لماذا تصرّون على حصر هذا ‏التدقيق فقط في الأماكن التي تعتبرونها لخصومكم؟

صحيفة اللواء‎

ـ نُقل عن دبلوماسي غربي أن المبادرة الفرنسية ستشهد انفراجاً ما إن يغادر فريق الإدارة المنتهية مناصبه في البيت ‏الأبيض‎..

ـ لوحظ تعزيز الحمايات لدى قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق، في ضوء التجاذبات والتحقيقات الجارية؟‎

ـ اتخذت المطاحن إجراءات قبل 72 ساعة من تحديد موعد الاجتماع المخصص للبحث في رفع الدعم‎..‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يُنتظر أن تعقد مجموعة من العونيين المعارضين لرئيس “التيار الوطني” جبران باسيل اجتماعاً موسعاً خلال ‏الأيام القليلة المقبلة لتحديد خريطة طريق المرحلة المقبلة‎.

ـ يتردد أنّ نائباً مستقيلاً يستعد لإطلاق تيار سياسي قريباً‎.

ـ تحاول قوة سياسية فاعلة البحث عن أسماء بديلة جاهزة لترؤس الحكومة في حال تمكنت الضغوط التعطيلية من ‏دفع الرئيس سعد الحريري للاعتذار عن التكليف‎.‎

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صحيفة الأنباء

‎*‎اتجاه للحل

مرجع نيابي على خط كباش بخلفية سياسية حول امتياز مناطقي واتجاه للحل‎.‎

‎*‎إجماع لافت

تميّزت هذا العام ذكرى سنوية بأنها شهدت إجماعاً لافتاً من الخصوم والمؤيدين على أن أفكار صحاب الذكرى لو ‏تحققت لكانت منعت وصول لبنان الى ما هو فيه