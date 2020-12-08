لبنان | الأبيض: فيروس كورونا​ لا يزال موجودا بيننا بقوة

مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي "فراس الأبيض"
لفت المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض، إلى أن “من يتابع أرقام الكورونا في لبنان يصل لملاحظات عدة. الحالات الجديدة اليومية ومعدل الفحوصات الموجبة انخفضا بشكل طفيف عن ذي قبل بسبب الإغلاق، لكن عدد مرضى العناية آخذ في الارتفاع وعدد الوفيات لا يزال مرتفعا”، مؤكدا أن “فيروس كورونا لا يزال موجودا بيننا بقوة”.
ولفت الأبيض في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه “في المستشفيات، تكاد أسرة العناية المركزة تمتلئ، وينتظر المرضى في قسم الطوارئ. المرضى الأكبر سنا قد لا يتعافون وعائلاتهم تعاني”، مبينا أن “زيادة أرقام الكورونا تعني أن خدمات جديدة اضحت مطلوبة”.
وكشف أنه “سيتم في مستشفانا قريبًا افتتاح وحدة غسيل كلى ووحدة إعادة التأهيل بعد الكورونا”، مشددا على أن “التجمعات في الاماكن المغلقة تساعد على انتشار الفيروس، وستؤدي عندئذ إلى زيادة كبيرة في عدد حالات الكورونا في شهر كانون الثاني”.
وأكد الأبيض أن “خفض الدعم على المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية سيكون له تأثير سلبي على مواجهة الكورونا بسبب الزيادة الناتجة في النفقات التشغيلية للمستشفيات”.
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