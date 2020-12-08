لبنان | رفع الدعم يؤجّج الاحتجاجات.. والمتظاهرون يدخلون وزارة الاقتصاد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

عادت التحركات من جديد إلى مختلف المناطق اللبنانية، وذلك احتجاجاً على قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية.

وفي ما يلي خارطة بالاعتصامات وقطع الطرقات:

1- طريق تعلبايا.

2- طريق البحصاص.

3- أوتوستراد البالما.

4- الأشرفية (محيط منزل وزير الاقتصاد راؤول نعمة).

5- وسط بيروت – محيط مبنى وزارة الاقتصاد – اللعازرية.

6- ساحة النور – طرابلس.

7-مدخل جبل محسن

وفي التفاصيل، فققد استطاع عدد من المحتجين من دخول مبنى وزارة الاقتصاد في وسط بيروت رفضاً لرفع الدعم عن السلع الاساسية، ثم توجه عدد منهم باتجاه الاشرفية للتظاهر امام منزل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة.

وأعاد الجيش اللبناني فتح الطريق عند جسر الرينغ بعدما قطعه المعتصمون لبعض الوقت احتجاجاً على رفع الدعم عن المواد الأساسية.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد توجّهت مجموعة من المتظاهرين الى منطقة الحمرا.

وكانت ساحة رياض الصلح شهدت اعتصاماً حاشداً، مساء اليوم، لمجموعة من المتظاهرين، وذلك وسط انتشار أمني كثيف.

كذلك استأنف الحراك الشعبي في طرابلس والضنية وعكار تنفيذ الإعتصامات في ساحة النور، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والحياتية، محذرا من “الإنعكاسات الخطيرة لرفع الدعم عن الدواء والمواد الغذائية، إضافة إلى الطحين والمحروقات”.