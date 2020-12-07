لبنان | ضاهر يحذر من الاتجاه نحو جهنم: يجب اقرار الكابيتل كونترول فورا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 16 دقيقة

غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على تويتر :”فلننس الاحتياطي الالزامي، فإنه وهم نتيجة الخسائر الضخمة في مصرف لبنان، ‏المهم الآن ما تبقى من دولار فعلي قابل للاستعمال الخارجي”.

ورأى أنه يجب اقرار الكابيتل كونترول فورا، وتشجيع الصادرات لوقف العجز في ميزان المدفوعات والذي بدوره سيساعد على وقف تدهور سعر الليرة ، محذرا من الاتجاه نحو جهنم.