لبنان | وزارة الصحة: 9 إصابات جديدة في فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 6 دقائق حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان ، عن استكمال فحوص الـPCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3/12/2020 و5/12/2020 و6/12/2020، وأظهرت النتائج وجود 9 حالات إيجابية. وجاءت نتائج 3/12/2020 كالتالي: رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية). وجاءت نتائج 5/12/2020 كالتالي:

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية). وجاءت نتائج 6/12/2020 كالتالي: رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)”.

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