لبنان | في بلدة بحنين في المنية .. احتراق سيارات وإطلاق نار

بلدة بحنين
أصيب 6 أشخاص جراء إشكال عائلي تطور إلى تبادل لاطلاق النار، في منطقة ضهور بلدة بحنين، ونقلوا إلى مستشفيي الخير والمنية الحكومي. كما احترقت سيارتان تخصان المصابين.
وعلى الفور، تدخلت وحدات من الجيش والقوى الأمنية، وعملت على فض الاشكال وتسيير دوريات على طول خط اوتوستراد المنية بحنين، وأوقفت أكثر من 3 أشخاص على صلة بالاشكال. وبوشرت التحقيقات لمعرفه ملابسات الحادث.
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