لبنان | دياب استقبل وفدا من تكتل نواب بعلبك الهرمل وتم البحث في قضيتي الأمن والبناء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي وفدا من تكتل نواب بعلبك الهرمل الذي ضم حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، ابراهيم الموسوي، أنور حمادة والوليد سكرية، بحضور المستشارين خضر طالب وحسين قعفراني.

وبعد اللقاء أوضح الحاج حسن أنهم تابعوا قضيتين أساسيتين مزمنتين تهمان المنطقة وتتفاعلان بشكل سلبي هما قضية الأمن وقضية البناء، وفسر أنهم وضعوا دياب في التطورات التفصيلية لموضوع الأمن طوال الفترة الماضية وفي جرائم إطلاق النار العشوائي الذي أدى إلى وفيات.

وكشف أنهم طلبوا من رئيس حكومة تصريف الأعمال المتابعة مع الأجهزة الأمنية جميعها للتشدد في إجراءاتها ولكي تعد خطط جديدة خاصة مع التشكيلات الأمنية التي حصلت في الأيام الماضية.

ومن جهة أخرى وفي موضوع البناء، صرح الحاج حسن أنهم عرضوا المعاناة في عمليتي الضم والفرز اللتين بدأتا منذ العام 1932 في عدد من البلدات مثل الهرمل ويونين، معتبرا أن المعاناة مستمرة بسبب تقصير الدولة في عدم حل مسألة الشيوع في الملكية.

وقال :” قد صدرت مذكرات عن وزراء الداخلية السابقين تسهل للبلدية إعطاء تصاريح للبناء وأصبحت الأمور سهلة. في حكومة تصريف الأعمال الحالية أصدر وزير الداخلية الحالي مذكرة عاد وتراجع عنها. فطالبنا الرئيس دياب بحثه على إعادة النظر بهذا التراجع وإصدار مذكرة من جديد لتسهيل أمور البلديات والناس والقوى الأمنية. للأسف التصادم موجود بين القوى الأمنية والمواطنين على خلفية البناء ونحن لا نريده ونرفضه”.

في سياق آخر، تداولوا مع دياب بالدولار الطالبي وبمشروع القانون الذي تقدموا به إلى المجلس النيابي كما طالبوا رئيس الحكومة وبناء على طلب الدكتور علي المقداد وبعض النواب الاتصال بوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بشأن المستحقات المالية للمستشفيات الخاصة، وذلك حسب ما قاله الحاج حسن.