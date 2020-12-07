لبنان | انفجار بمركز لـ”حزب الله” في إقليم التفاح؟!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2020 5:27 مساءً

أفادت مصادر لقناة “الحدث” أن انفجارا دوى في مركز تابع لـ”حزب الله” في خارج بلدة جباع في إقليم التفاح جنوب لبنان.

وقالت المصادر إن عناصر تابعة لـ”حزب الله” فرضت طوقا أمنيا على مركزها.

من جانب آخر نقلت “المركزية” عن مصادر قريبة من حزب الله “أن الاصوات التي يسمع صداها في بلدة جباع ليست انفجارا لمركز من مراكز الحزب انما عبارة عن مناورة للجيش اللبناني في منطقة كفرفالوس، الا ان مصادر عسكرية اكدت ان ” الجيش اللبناني ليس لديه اي معلومات عن انفجار في خراج بلدة جباع ولا يقوم بمناورات عسكرية”.