لبنان | السيسي يدعو لتشكيل حكومة في لبنان بأسرع وقت ممكن

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السيسي يدعو لتشكيل حكومة في لبنان بأسرع وقت ممكن
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، إلى تشكيل حكومة في لبنان في أسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وشدد الرئيس السيسي، خ على أن مصر “لن تتخلى أبدا عن أشقائها في لبنان”، وأكد أنه اتفق مع الرئيس ماكرون على تكثيف الجهود لدعم لبنان.
من جهته لفت ماكرون إلى أن “لبنان يعاني من عدم تنفيذ المسار السياسي المطلوب”، مشددا على أن “الشعب اللبناني لا يجب أن يبقى رهينة بيد أي طبقة سياسية”.
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