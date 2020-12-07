تعاون بين لبنان وألمانيا
وقع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة على اتفاقيتين للتعاون المالي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية ممثلة بسفيرها في لبنان أندرياس كيندل، ويبلغ مجموعها مئة مليون يورو، تخصص مباشرة من الحكومة الألمانية للبنان للقيام بإصلاحات طارئة في البنى التحتية بالإضافة إلى مساعدة لبنان لمواجهة جائحة كورونا.
وتمنى وهبه أن تفتح هاتان الاتقاقيتان الأبواب أمام المؤسسات المالية لتقديم مساعدات في المستقبل للبنان يكون بأمس الحاجة إليها.
وشكر الوزير وهبه عبرالسفير كيندال الحكومة الألمانية على المساعدات.
وتخصص هذه الأموال لدعم عدد من البرامج التي تتسم بطابع الأولوية، كبناء مدارس، وبرامج مياه وصرف صحي.
وكان قد سبق لوزير الخارجية والمغتربين أن وقع اتفايتين أخريين مع الجانب الألماني خلال شهر تشرين الثاني الماضي تتضمن بدورها مساعدات عينية ونقدية للبنان لتنفيذ عدد آخر من المشاريع التنموية وستخصص لدعم مشاريع منها تحسين نوعية التعليم المهني وجاذبيته في لبنان، تعزيز إدارة موارد المياه، دعم التوظيف في لبنان و تنمية المناطق الحضرية في شمال لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مئة مليون يورو من ألمانيا لإصلاحات البنى التحتية ومواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.