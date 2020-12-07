لبنان | مستشفى الحريري الجامعي: حالة وفاة واحدة بـ”كورونا” و37 حالة حرجة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر تطورات فيروس كورونا، وجود 37 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 270.

– عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 24.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 758.

– عدد الحالات التي نقلت من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37.

– حالات وفاة: 1.