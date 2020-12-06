لبنان | البراكس: التهريب عاد على أوجه وهو يستنزفنا كثيرا في ​سوريا

آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2020 8:29 مساءً
أزمة تهريب المحروقات ما زالت مستمرة
أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، أنهم يطالبون بأن “تكون الدولة واضحة بماذا ستقوم، إن كانت تريد رفع الدعم أم ترشيده. ما يتم الحديث عن بطاقة تموينية للعائلات الأكثر حاجة، من يحدد هذه العائلات؟ ومن يقول اليوم أن الطبقة التي تسمى وسطى لن تصبح من العائلات الاكثر حاجة!”.
ولفت البراكس، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “اصحاب المحطات مع جعالاتهم لا يمكنهم الإكمال، فهم باتوا بحاجة للدعم لأن قدرتهم الشرائية تآكلت نهائيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار وبقاء جعالتهم كما هي”.
وشدد على أن “التهريب عاد على أوجّه وهو يستنزفنا كثيرا في سوريا، في وقت نحن نصرخ منذ 3 أو 4 شهر بما يخص هذا الموضوع”.
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