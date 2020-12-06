لبنان | حركة شباب لبنان: لتطبيق قانون الدولار الطالبي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 38 دقيقة

أوضحت “حركة شباب لبنان” أن “المماطلة في تطبيق قانون الدولار الطالبي والتسويف الحاصل من خلال ابتداع آليات لم تكن موجودة، تارة بحجة إحصاء عدد الطلاب في الخارج وطورا بحجة معرفة أصحاب الحاجة، كلها أساليب تهدف الى التهرب من تحويل الدولار للطلاب الذين يتابعون علمهم في الخارج، وبالتالي تعريضهم لخسارة عام دراسي بأكمله بسبب التعنت وعدم تطبيق القانون”.

ولفتت في بيان، إلى أن “حوالى 10 آلاف لبناني في الخارج يستفيدون من أحكام هذا القانون رقم 193 والذي نص صراحة وبوضوح على المستندات التي على المصارف طلبها من الاشخاص الراغبين بالاستفادة منه، وبالتالي فإن أي ابتداع لآليات جديدة لا قيمة قانونية له ولا يهدف إلا الى التسويف لهدر الحقوق والتضييق على الطلاب وذويهم”.

وأعلنت الحركة أنه “في حال لم يطبق قانون الدولار الطالبي قبل نهاية العام الحالي لانهاء هذه الازمة اللبنانية العابرة للحدود، ستدعو الى التحرك في الشارع في كل المناطق اللبنانية وستتعامل قضائيا مع هذه الوقاحة في مخالفة القوانين اللبنانية”.