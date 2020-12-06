لبنان | تدابير سير على طريق الأوزاعي ابتداء من الغد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفريات على طريق عام الأوزاعي (المسلك الغربي مقابل “سوبر ماركت توفير”)، وذلك لمسافة /12/ متراً، تستمر لعدّة أيّام، اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً من يوم الإثنين 7-12-2020 لحين الانتهاء، بغية إصلاح تمديدات الصرف الصحي، التي أدّت إلى انخساف المعبّد.

لذلك، سيتم منع المرور على المسلك المذكور، وتحويل السير إلى المسلك الآخر، طيلة فترة الأشغال.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.