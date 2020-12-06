لبنان | اللواء خير: قدمنا دعماً كبيراً لوزارة الصحة في مواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

اشار امين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير الى ان الهيئة قدمت الدعم الكبير لوزارة الصحة في مواجهة وباء فيروس كورونا.

ولفت الى ان النكبات توالت من كورونا الى انفجار المرفأ، وكنا نعمل على تنسيق الجهود في المناطق الشعبية التي يوجد فيها العدد الاكبر من اصابات كورونا، وبالتالي مساعدة المستشفيات الحكومية في معالجة كل الحالات ان لم يكن هناك دعم فوري لها. لذلك بدأنا بدعم وزارة الصحة لتؤمن بسرعة اكبر المستشفيات الحكومية لتستوعب كل الحالات.

ورأى خير في حديث تلفزيوني، ان “الهيئة عملت مع وزارة الصحة على وضع مستشفيات ميدانية في المناطق الاكثر حاجة خاصة في الجنوب والشمال، لاسيما في مدينة طرابلس التي تسجل اعلى نسبة اصابات، لذلك كان الاقتراح ان تكون النقطة للمستشفى الميداني في الملعب الاولمبي لانه بضاحية المدينة وفيه اماكن واسعة، والاقتراح الثاني كان بمعرض طرابلس الدولي.

وقال: “لقد تواصلنا مع وزير الصحة وقدمنا له اقتراح مع رئيس مستشفى الحكومي ناصر عازاز ان هناك ارض كبيرة قدمها رجل الاعمال علي طليس مشكورا خلف المستشفى الحكومي لوضع المستشفى الميداني ويكون امتدادا للمستشفى الحكومي والوزير وافق عليها، ولكن هناك كلام على انها ستحول على مستشفيات خاصة، وقد ترك القرار لوزير الصحه لانه يعرف ان الوضح حساس وبحاجة لسرعة بالتنفيذ”.