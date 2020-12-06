كلودين عون روكز
بعد التقرير الذي عرض على محطة الـLBCI، امتعضت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز مطالبة المحطة الاعتذار.
وكتبت سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، وقالت: “أحبائي، إن الراي العام يعلم علم اليقين ما انا عليه. لسنوات خلت، عملت بكل شفافية وأخلاقية في الشأن العام والشأن الخاص. المطلوب من الـLBCI الإعتذار في نشرتها الإخبارية المسائية”.
وأكدت أنه في حال ارتأت الـLBCI عدم الاعتذار، ستذهب حتماً للقضاء اللبناني، وعندها ستتمنى على كل وسائل الإعلام مواكبة الجلسات العلنية لتبيان الحقيقة.
ورأت عون أن هنالك من حرض وبأجندة سياسية ومن أقرب المقربين، معتبرة أنه بات يعلم أنها تعلم، وأكدت أنها لن تقبل إلا بالحقيقة وباسم الشعب اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كلودين عون تطالب الـLBCI بالاعتذار: أقرب المقربين حرضوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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