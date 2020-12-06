لبنان | محفوض: موانع تحول دون وصول طامحين لرئاسة الجمهورية إلى قصر بعبدا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 39 دقيقة رئيس حركة التغيير إيلي محفوض اعتبر رئيس حركة التغيير ايلي محفوض أن “موانع ثلاثة ستمنع موارنة طامحين لرئاسة الجمهورية من الوصول الى قصر بعبدا: 1- إمكانية التورط في ملفات مالية تحوم حولها شبهات وصفقات جرت خلال توليه منصب عام.2- عاداته للدول الصديقة للبنان وارتباطه بمحور ايران النظام السوري”. وتابع عبر “تويتر”: 3- ارتباطه بميليشيا حزب الله والتسويق لمنظمة باتت محظورة دولياً.​

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