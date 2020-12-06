كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 09:13 صباحاً - منذ 11 دقيقة سالم زهران غرد مدير مركز “الإرتكاز الإعلامي” سالم زهران عبر صفحته على تويتر قائلا “الإثنين يدخل الرئيس المكلف من الباب الرئيسي في بعبدا وأمام عدسات الكاميرات على عكس المرات السابقة. وإذا وضع مسودة تشكيلة حكومية من 18 وزيرا فهو يعلم سلفا أنها لن ترى النور لأنها غير متفق عليها… فهل يغادر بعدها في عطلة الأعياد بانتظار العام 2021؟”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | زهران: التشكيلة الحكومية من 18 وزيراً لن ترى النور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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