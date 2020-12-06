لبنان | النشرة الإخبارية الأولى لـ”صوت بيروت إنترناشونال” مع ديانا فاخوري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2020 11:04 مساءً ديانا فاخوري انطلقت اليوم النشرة الاخبارية الاولى لـ “صوت بيروت انترناشونال” ، من تقديم الاعلامية ديانا فاخوري. وعرضت مباشرة على صفحة “Beirut City” على فيسبوك. وتعد هذه الإطلالة الإعلامية الأولى لـ”ديانا فاخوري” منذ إعلانها الانضمام إلى فريق عمل “صوت بيروت انترناشونال” في السابع والعشرين ومن الشهر الماضي، حيث كتبت على صفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”: “#واخيرا اصبح لبيروت صوتا يمثلها.. بالتوفيق الدائم والمستمر بإذن الله”.

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