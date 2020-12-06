لبنان | رئاسة الجمهورية ترد على “الجديد” وتصف أخبارها بـ”الكاذبة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ ان ​الاخبار​ التي بثتها محطة “الجديد” التلفزيونية حول مواقف ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ عن ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ ، هي اخبار كاذبة لا تمت الى الحقيقة بصلة .

وتابع مكتب الاعلام :”اللافت ان هذه المحطة تتعمد بشكل شبه يومي بث مثل هذه الاخبار الكاذبة على رغم التوضيحات التي تصدر عن مكتب الاعلام ، ما يدل على إصرار من المحطة على اختلاق اخبار وروايات ونسبها الى رئيس الجمهورية خلافا للواقع والحقيقة”.

ولفت مكتب الاعلام في رناسة الجمهورية الى ضرورة التنبه الى مثل هذه الاخبار وعدم الاخذ بها والعودة الى مكتب الاعلام في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية.