لبنان | جنبلاط التقى وفدا من نواب الاتحاد الاوروبي في المختارة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في قصر المختارة مساء اليوم، بحضور عقيلته نورا جنبلاط، وفدا من نواب الاتحاد الاوروبي الذي يقوم بزيارة رسمية الى لبنان، ويضم النائبين في الاتحاد: تيري ماريناني، وجان لين لاكابيل، إضافة الى المساعدة البرلمانية صوفي جيل، والملحق الإعلامي كريستوف بوشي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة، والدور الفرنسي المساعد للبنان، واطلع الوفد من جنبلاط على رؤيته للواقع الراهن في ظل الأزمات الحاصلة حاليا.

وقد استبقى جنبلاط وعقيلته الوفد، الى مائدة العشاء.