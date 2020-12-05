لبنان | وقفة تضامنية للتنديد بعدم تحديد المسؤولين عن انفجار المرفأ

وقفة تضامنية في مار مخايل
نفذ عدد من المتضررين من انفجار مرفأ بيروت وقفة تضامنية في منطقة مار مخايل مقابل درج “فاندوم”، بمشاركة عدد من الناشطين من عدد من المناطق اللبنانية، لمناسبة مرور 4 أشهر على انفجار المرفأ، و “تنديدا بعدم تحديد المسؤولين عن الانفجار وعدم محاسبتهم، والدعوة الى تطبيق القرارات الدولية لاسيما القرارين 1559 و 1701” .
واطلق المحتجون الشعارات التي تدعو القضاء اللبناني الى القيام بواجباته في ملف انفجار المرفأ، محملين السلطة “مسؤولية التقاعس في تحديد المسؤوليات وطمس الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن امتلاك مواد الامونيوم والتغاضي عنهم”.
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