لبنان | عداد كورونا يواصل الارتفاع و 12 حالة وفاة خلال 24 ساعة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 16 دقيقة آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2020 6:39 مساءً كورونا لبنان أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 1622 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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