لبنان | شريم: شكوى “الإثراء الغير مشروع” صفحة بيضاء تفتح بهدوء

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعتين

علّقت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، على تقديم هيئة القضايا في وزارة العدل شكوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضدّ 17 موظفا في وزارة المهجرين بجرم الإثراء غير المشروع، بالإستناد إلى تصريح هؤلاء عن ممتلكاتهم حديثا، سنداً الى قانون الاثراء غير المشروع.

وكتبت شريم: مع تقديم شكوى الاثراء غير المشروع اليوم في وزارة المهجرين صفحة بيضاء تفتح بهدوء وبعيدا عن الشعارات الطنانة في مكافحة الفساد واسترداد الاموال.

وأضافت: “المطلوب اليوم السرعة في التحقيق لتبيان الحقيقة وانسحاب الموضوع على كافة الوزارات، المجالس، الصناديق، الهيئات ومجالس الادارات”.