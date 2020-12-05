لبنان | هزة ارضية شعر بها سكان مختلف المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 3 ساعات هزّة ارضية شعر سكان بلدات مرجعيون وكسروان وعكار وطرابلس عند الثانية و45 دقيقة بهزة أرضية. وقد أفادت وكالة “رويترز” ان زلزالا بقوه 5,4 على مقياس ريختر وقع على ساحل تركيا المطل على البحر الأبيض المتوسط.

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