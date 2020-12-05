- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2020 3:18 مساءً
الدورة
يتجلى فساد السلطة ودولة المحاصصة في الشتاء، فتظهر الأزمات وتطفو المشاريع الوهمية لتعود وتغرق المواطن المذبوح من أزمته الاقتصاديةـ لتشل حركته تماما بسبب المستنقعات المائية في الشوارع.
سجلت فوضى كبيرة في حركة السير من ساحل المتن حتى وسط بيروت ذهابا وإيابا وكذلك في نهر الموت وفي الشوارع الداخلية في الأشرفية وبرج حمود وذلك بفعل السيول وتساقط البرد وسط غياب تام لعناصر السير، والمواطنون عالقون في سياراتهم
وتجمعت المياه على مستديرة الدورة وفي شوارع اخرى، وعمل فريق العمل في وزارة الاشغال على المعالجة، كما وتجمعت المياه على مسلكي الاوتوستراد في الدورة، حيث عامت السيارات وتوقفت بشكل تام.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: لبنان يغرق … مستنقعات وسير متوقف بشكل شبه تام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.