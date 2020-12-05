لبنان | بالفيديو: بيروت ترتدي الثوب الأبيض

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 23 ثانية بيروت ارتدت طرقات واسطح ابنية مدينة بيروت وضواحيها الثوب الابيض بسبب تساقط كثيف لحبات البرد. وانتشرت فيديوهات وصور تظهر المشاهد البيضاء، اشارة الى ان بيروت كانت شهدت ايضا على تساقط كثيف للبرد منذ اسابيع الا ان اليوم هو بشكل اكبر.

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