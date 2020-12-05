كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 43 دقيقة هادي أبو الحسن كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على “تويتر”: “إجتماع المجلس الأعلى للدفاع غاب عنه موقف صارم من موضوع التهريب وغابت الإجراءات الحاسمة للحفاظ على ما تبقى من مال المودعين، إنه الخوف، إنه العجز، إنه التخلي عن المسؤولية، انها نشوة الجلوس على الكرسي ومفاعيلها التي تكرس حالة الإنفصام عن الواقع، انها حقيقة الموقف الدفين من الطائف !”

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | أبو الحسن: أين الموقف الصارم من موضوع التهريب؟.. إنه الخوف والعجز! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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