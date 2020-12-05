لبنان | جامعات في الخارج تحضّر لفصل اللبنانيين… لمتابعة هذا الموضوع!

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 09:12 صباحاً - منذ 8 دقائق طلاب غرّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “بدأت بعض الجامعات في الخارج تحضّر لفصل الطلاب اللبنانيين لديها بسب عدم تسديدهم الأقساط. حكومة تصريف الأعمال ملزمة بمتابعة هذا الموضوع، والضغط لتنفيذ قانون الدولار الطالبي الذي أقره مجلس النواب. مشكورة الحكومة الفرنسية، انفردت بتقديم تسهيلات ومنح ومساعدات للطلاب اللبنانيين لديها”.

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