لبنان | فارس سعيد: حزب الله لا يلجأ إلى القضاء إلا إذا كان يحاول تبرير إجراء معيّن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 32 دقيقة

ردّ النائب السابق فارس سعيد على إدّعاء حزب الله عليه فقال:”للمرة الاولى بتاريخ العمل السياسي لحزب الله يتخذ صفة الادعاء الشخصي وهو أمر فريد من نوعه خاصة انه ينتمي الى بيئة تقول ان الضعيف هو من يذهب الى القضاء فما الذي جعله يلجأ الى القضاء؟”.

وأضاف سعيد في مقابلة له على قناة “mtv”: “الشكوى غير مسبوقة، فحزب الله لا يلجأ إلى القضاء لأنه اكبر من المواطنين العاديين إلا إذا كان يحاول تبرير إجراء معيّن ويريد أن يغسل يديه لاسيما في ظل الحديث المتزايد عن عودة الاغتيالات”.

وسأل:” ما الذي دفع الحزب للجوء الى القضاء الا اذا كان يحاول إخفاء اجراء او تدبير معيّن قد يحصل لا سمح الله ويغسل يديه من الموضوع؟ هل حزب الله يستبق أي خطوة مقبلة ليقول انه ذهب الى القضاء ولا علاقة له باي اغتيال مقبل؟”.

الموسوي: وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي الى أنّ من “حقنا وحق شهدائنا وكرامتنا ووطننا ان ندافع عن انفسنا وهذه هي المرة الاولى التي نقدم فيها دعاوى قضائية”.

وقال الموسوي من أمام قصر عدل بيروت “قدمنا دعاوى اليوم ضد النائب السابق فارس سعيد وضد موقع القوات اللبنانية الالكتروني لانهم اتهمونا بلا وثائق وادلة بانفجار المرفأ وتم الافتراء والتجني علينا”، مضيفا “مستمرون في تقديم دعاوى جديدة ونحضر ملفات مستندة الى مواد حقيقية وصلبة تدين الذين يتلاعبون بالسلم الأهلي ونحن نريد أن يتولى القضاء المهمة وهو المخول حماية سمعة الناس”.

رد “القوات”: وردّ رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور عبر الجديد، فقال تعليقا على رفع حزب الله الدعاوى : “نأمل ان يلجأ الحزب باستمرار الى المؤسسات والقضاء وان يكون التزامه بالمؤسسات وان يكون لجوؤه الى القضاء مدخلاً لتسليم سلاحه الى الدولة.”

شدياق: من جهتها، غردت الوزيرة السابقة مي شدياق على حسابها عبر تويتر قائلةً: “حزب الله وقاحة ما بعدها وقاحة

ضربني وبكى سبقني واشتكى!لا ما بيطلعك معنا

لا مع فارس سعيد ولا مع موقع القوات

لا يحق لك الشكوى امام القضاء بالافتراء في وقت يعرف القاضي والداني ارتكاباتك

لا تعير المحكمة الدولية اهمية وتعتبر اتهامك بقضية المرفأ تجنيّ

يللي استحوا ماتوا”.