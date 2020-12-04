لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 40 حالة جديدة في فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 26 دقيقة حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 1/12/2020 و2/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 40 حالة إيجابية. وجاءت نتائج 1/12/2020 كالتالي: ” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)

” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

” رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

” رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)

” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

” رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية).

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