- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 8:49 مساءً
قوى الامن الداخلي
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة بلاغاً، أعلنت فيه أنه: “أثناء قيام عناصر من مفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي بحاجز ظرفي، ولدى التدقيق بمستندات عائدة لإحدى السيّارات، وهي من نوع “نيسان صاني” لون أبيض بهدف التأكّد من قانونيتها، تبيّن انها تحمل لوحة مزوّرة، كذلك عُثر بحوزة سائقها على ترخيص بوضع عازل لأشعة الشمس مزوّر أيضاً”.
ووفق البلاغ، “تمّ حجز السيّارة، والتحقيق جارٍ مع السائق من قِبل فصيلة فرن الشبّاك، بإشراف القضاء المختص”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قوى الامن توقف مزوّر “لوحة” و”فوميه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.