لبنان | قوى الامن توقف مزوّر “لوحة” و”فوميه”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 8:49 مساءً

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة بلاغاً، أعلنت فيه أنه: “أثناء قيام عناصر من مفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي بحاجز ظرفي، ولدى التدقيق بمستندات عائدة لإحدى السيّارات، وهي من نوع “نيسان صاني” لون أبيض بهدف التأكّد من قانونيتها، تبيّن انها تحمل لوحة مزوّرة، كذلك عُثر بحوزة سائقها على ترخيص بوضع عازل لأشعة الشمس مزوّر أيضاً”.

ووفق البلاغ، “تمّ حجز السيّارة، والتحقيق جارٍ مع السائق من قِبل فصيلة فرن الشبّاك، بإشراف القضاء المختص”.