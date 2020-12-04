كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 15 دقيقة آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 7:02 مساءً سوزان الحاج حددت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف تاريخ 16 كانون الأول الجاري موعدا لجلسة محاكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش لتعذر المضي في استجوابهما، إذ ان المحامي العام التمييزي القاضي وائل الحسن لم يطلع على الملف الذي كان يتابعه المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، ما استدعى إرجاء الجلسة.

كما أن الوكيل القانوني لغبش تقدم بعذر لتغيب موكله بسبب ظهور عوارض الكورونا عليه ما ألزمه بالحجر الصحي، الا أن رئاسة المحكمة رفضت المعذرة وقررت محاكمته غيابيا.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ارجاء محاكمة الحاج وغبش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.