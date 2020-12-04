لبنان | الاعتداء على المحامي واصف الحركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 11 دقيقة

خلال وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ESA Business School، وقع إشكال بين عدد من المحتجين ورجال الأمن

وتطور الإشكال الى تضارب بين رجال الامن والمنتفضين.

واصيب المحامي واصف الحركة وهو من الذين نجحوا في اقتحام حرم الجامعة خلال الاشكال وتم نقله الى مستشفى الـ cmc نتيجة كسور في ضلعه”.