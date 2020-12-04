لبنان | عدد وفيات واصابات كورونا لا يزال مرتفعاً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 07:17 مساءً - أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الجمعة، عن تسجيل 1478 إصابة جديدة بكورونا ( 1472 محلية و6 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 134254 “.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “11 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 1078 “.

تقرير وزارة الصحة

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