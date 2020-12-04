لبنان | بالفيديو: محتجون يحاصرون رياض سلامة

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معهد الـ ESA Business School
اقتحمت مجموعة من المحجتين احد مداخل معهد الـ”ESA Business School” حيث يتواجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق محمد شقير والسفيرة الفرنسية لدى لبنان. وردد المحتجون كلمة “حرامي” وحاصرو كل مداخل المبنى.
ووقع إشكال بين المحتجين وعناصر حماية المعهد. واستقدمت القوى الامنية تعزيزات إلى المكان.
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